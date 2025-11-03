Суперлига. Буковинка продолжает идти без поражений
Полесье дважды обыграло Галичанку
около 1 часа назад
Фото: Буковинка
В третьем туре чемпионата Украины по волейболу среди женских команд прошло 4 матча.
Буковинка в гостях у Винницы дважды одержала победу над Добродием, а Полесье заработало 6 очков в Тернополе, дважды обыграв Галичанку.
Суперлига. 3-й тур
Добродий – Буковинка 1:3 (25:20, 19:25, 18:25, 18:25)
Галичанка – Полесье 0:3 (15:25, 15:25, 26:28)
Галичанка – Полесье 1:3 (12:25, 25:21, 15:25, 20:25)
Добродий – Буковинка 0:3 (16:25, 15:25, 18:25)
