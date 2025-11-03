Олег Шумейко

Проект в третьем туре чемпионата Польши на выезде обыграл Ястшембский Венгель 3:0.

Капитан сборной Украины Юрий Семенюк отыграл за варшавский клуб все 3 партии. Центральный блокирующий набрал 11 очков – 5 в атаке, 4 на блоке и 2 на подаче.

ПлюсЛига. 3-й тур

Ястшембский Венгель – Проект 0:3 (19:25, 23:25, 22:25)

Напомним, что Перуджа с Олегом Плотницким выиграла четвертый подряд матч.