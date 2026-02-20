Украинцы получили соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Семенюк с Проектом сыграет в плей-ин
1 день назад
Фото: cev.eu
Завершился розыгрыш группового этапа волейбольной Лиги чемпионов среди мужчин.
Проект Юрия Семенюка прошел в следующий этап с третьего места в группе и сыграет в плей-ин с чемпионом Италии Трентино. Перуджа Олега Плотницкого напрямую попала в четвертьфинал, где ждет победителя противостояния Гуагуас Лас-Пальмас – Монпелье. Заверче украинца с польским спортивным гражданством Юрия Гладыря в четвертьфинале встретится с итальянским грандом Любе Чивитановой.
Напомним, что Балта стала победительницей Кубка Украины.