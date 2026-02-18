Плотницкий стал лучшим бомбардиром победного матча Перуджи в чемпионате Италии
Украинец в матче с Пьяченцой набрал 19 очков
около 2 часов назад
Фото: Перуджа
Перуджа в рамках регулярного чемпионата Италии по волейболу победила Пьяченцу 3:2.
Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий стал лучшим бомбардиром встречи. Украинец набрал 19 очков – 15 в атаке, 3 на блоке и 1 на подаче.
Итальянская Суперлига
Перуджа – Пьяченца 3:2 (21:25, 25:17, 25:18, 23:25, 15:12)
