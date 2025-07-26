Олег Шумейко

Прошло жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов-2025/26 по волейболу.

Перуджа Олега Плотницкого попала в группу C, где встретится с Берлин-Ресайклингом (Германия), Прагой (Чехия) и победителем квалификации. Проект Юрия Семенюка в квартете E сыграет с Любе Чивитановой (Италия), Хасроде Лёвеном (Бельгия) и Монпелье (Франция).

У женщин Светлана Дорсман с польским Девелопресом и Анна Артышук с немецким Пальмберг Шверином попали в группу E, где также встретятся с французским Леваллуа и командой из квалификации.

Итоги выступления сборной Украины в Лиге наций.