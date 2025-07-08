Диагональная сборной Украины Анна Артышук рассказала в интервью Суспільне Спорт, когда начнется подготовка команды к чемпионату мира-2025:

Со сборной мы 16 июля приезжаем в Радом, а уже 17-го у нас начинаются тренировки. Хотя нам уже прислали план тренировок, который мы должны выполнять в наш отпуск. Поэтому получается, отдыхали мы только три дня. Сейчас уже нужно работать, чтобы не потерять форму: ходить в зал, выполнять упражнения. Чемпионат мира на носу, и нужно не терять форму, потому что мы приедем, и у нас будет очень короткий срок подготовки: буквально, через неделю сразу начинаем играть товарищеские матчи.

Думаю так: мы сейчас отдохнем от волейбола, друг от друга тоже. А потом, с новыми силами и вдохновением, будем готовиться к чемпионату мира.