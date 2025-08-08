Женская сборная Украины уступила Польше в товарищеском матче
Матч стал частью подготовки к чемпионату мира-2025
24 минуты назад
8 августа женская сборная Украины по волейболу провела товарищеский матч против Польши, бронзовых призеров Лиги наций-2025. Матч прошел в Сосновеце.
Для Украины игра была важной в плане подготовки к чемпионату мира в Таиланде, который стартует 23 августа.
В первом сете шла напряженная борьба, и Украина вела, но польки осуществили камбэк, выиграв 25:23.
Во втором и третьем сетах хозяйки доминировали, одержав победы с результатами 25:15 и 25:16.
По договоренности команд они сыграли дополнительный четвертый сет, где украинки триумфировали — 25:15.
Общий счет матча — 3:1 в пользу Польши.
В группе D на ЧМ-2025 соперниками Украины будут Сербия, Япония и Камерун.
Поделиться