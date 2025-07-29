Владимир Кириченко

Чемпионат США-2025 по спортивной борьбе среди юниоров, который прошел на арене FargoDome в городе Фарго, штат Северная Дакота, стал крупнейшим турниром по борьбе в мире. Об этом сообщает пресс-служба Федерации борьбы США.

В чемпионате принял участие 8531 борец, турнир проходил одновременно на 30 коврах. В общем количестве участников рост по сравнению с прошлогодним чемпионатом составил 469 человек (8062 – 2024-й) или 5,2%.

В рамках чемпионата проходили соревнования по греко-римской и вольной борьбе в мужских и женских юношеских возрастных категориях. Наибольшее количество участников среди юношей было зафиксировано в соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров (1887 человек), среди девушек – на турнире по вольной борьбе среди юниорок (1216 человек). Также проводились соревнования в возрастной категории до 16 лет.

Организаторы турнира отмечают рост во всех возрастных категориях соревнований, причем в каждой из них участвовало более тысячи спортсменов.

Напомним, украинские борцы завоевали 9 наград на турнире в Литве.