Борец вольного стиля Егор Мурадьян продолжает уверенно заявлять о себе в спортивном сообществе Соединенных Штатов, демонстрируя высокий уровень подготовки и стабильные результаты на престижных турнирах в Калифорнии. Весной 2026 года спортсмен одержал две яркие победы: 22 марта 2026 года занял 1 место на турнире Quicksilver Open в Сан-Хосе, Калифорния, а 4 апреля 2026 года стал победителем Earthquake Open в Холлистер, Калифорния.

Обе победы стали закономерным результатом системной и профессионально выстроенной подготовки, которую Егор проходит в Лос-Анджелесе в спортивном комплексе Champions Sport Complex под руководством тренера Мартина Берберяна.

Мартин Берберян является авторитетным специалистом в сфере вольной борьбы. Под его руководством спортсмены неоднократно становились победителями и призерами национальных первенств США, а также достигали высоких результатов на международном и мировом уровнях. Его многолетний тренерский опыт, глубокое понимание соревновательной подготовки и умение подводить спортсменов к важнейшим стартам в оптимальной форме являются важной составляющей успеха его воспитанников.

Комментируя выступление Егора Мурадяна, Мартин Берберян отметил:

«Мы тренируемся очень усердно и тщательно распределяли нагрузку, чтобы подойти к этим соревнованиям в лучших кондициях. Егор проделал большую работу и продемонстрировал высокий уровень техники, дисциплины и соревновательной собранности. Его результат – это следствие серьёзного отношения к подготовке и действительно профессионального подхода».

Существенную роль в развитии спортсмена и дальше играет и его первый тренер из Украины – Валентин Русанов, который в настоящее время является главным тренером сборной Украины по вольной борьбе. Несмотря на то, что Егор сейчас строит спортивную карьеру в США, Русанов продолжает поддерживать с ним постоянную связь, участвуя в оценке физической готовности спортсмена и консультируя его и действующего тренера по вопросам подготовки к соревнованиям.

По словам Валентина Русанова:

«Я всегда на связи с Егором, помогаю оценивать его физическую подготовку и консультирую его и его тренера в процессе подготовки к каждому старту. Егор всегда отличался высоким уровнем профессионализма, дисциплины и серьёзным отношением к делу. Это было заметно ещё в Украине, где он неоднократно становился победителем и призёром всеукраинских и международных соревнований. Поэтому для меня совсем не удивительно, что, оказавшись в США, он быстро адаптировался, набрал высокий соревновательный темп и начал побеждать на турнирах».

Особую значимость этим результатам придаёт характер самих побед: на обоих турнирах Егор Мурадьян завершил все схватки досрочно, не оставив соперникам шанса навязать равную борьбу. Такой результат является наглядным подтверждением высокого технического уровня спортсмена, его отличной функциональной готовности и умения доминировать в поединках.

Выступления Егора Мурадянаподтверждают, что даже после смены страны и континента спортсмен сумел не только успешно адаптироваться к новой спортивной среде, но и органично влиться в конкурентную атмосферу Калифорнии, продолжив движение по траектории профессионального роста. Его уверенные победы на американских турнирах свидетельствуют о том, что он обладает качествами спортсмена высокого уровня, способного достигать серьезных результатов и развивать свою карьеру уже в США.

На этом этапе Егор Мурадян ставит перед собой амбициозные цели и намерен и дальше покорять новые спортивные вершины в США, подтверждая свой уровень на все более серьёзных соревнованиях.