Егор Якушенко завоевал золото ЧМ U-23 по греко-римской борьбе
Украинский борец победил в финале представителя Казахстана
около 1 часа назад
Егор Якушенко / Фото: United World Wrestling
В Сербии украинский борец греко-римского стиля Егор Якушенко стал чемпионом мира-2025 среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 97 кг.
Финал чемпионата завершился победой украинца над казахстанцем Юсуфом Мациевым со счетом 6:1.
Вторую медаль для сборной Украины обеспечил Руслан Абдиев, который успешно пробился в финал в категории до 82 кг.
