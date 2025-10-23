Олег Гончар

В Сербии украинский борец греко-римского стиля Егор Якушенко стал чемпионом мира-2025 среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 97 кг.

Финал чемпионата завершился победой украинца над казахстанцем Юсуфом Мациевым со счетом 6:1.

Вторую медаль для сборной Украины обеспечил Руслан Абдиев, который успешно пробился в финал в категории до 82 кг.

Напомним, двукратная чемпионка Европы из Украины объявила о беременности.