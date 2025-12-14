Опубликован новый календарь мировых турниров в 2026 году от UWW
Планетарный форум среди взрослых пройдет в Бахрейне
около 3 часов назад
Объединенный мир борьбы (UWW) на своем официальном сайте сообщил об изменениях в графике проведения мировых соревнований в 2026 году.
Основные изменения касаются чемпионата мира среди взрослых и чемпионата мира U-20.
Чемпионат мира, который был запланирован на 5-13 сентября в Манаме (Бахрейн), пройдет в этом же городе, но в новые сроки – 24 октября-1 ноября.
Юниорский чемпионат мира U-20, который должен был пройти в Манаме 17-23 августа, перенесен в Братиславу (Словакия) на те же даты.
Календарь чемпионатов мира и Европы 2026
Чемпионат мира – Манама, Бахрейн. 24 октября – 1 ноября
Чемпионат Европы – Тирана, Албания. 20-26 апреля
Чемпионат мира U-23 – Лас-Вегас, США. 12-18 октября
Чемпионат Европы U-23 – Зренянин, Сербия. 9-15 марта
Чемпионат мира U-20 – Братислава, Словакия. 17-23 августа
Чемпионат Европы U-20 – Скопье, Северная Македония. 6-12 июля
Чемпионат мира U-17 – Баку, Азербайджан. 27 июля-2 августа
Чемпионат Европы U-17 – Самоков, Болгария. 11-17 мая
Чемпионат Европы U-15 – Самоков, Болгария. 20-24 мая
