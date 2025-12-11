Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион Токио-2020, двукратный чемпион мира россиянин Заур Угуев номинирован на звание спортсмена года по версии Объединенного мира борьбы (UWW) среди представителей вольного стиля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вместе с ним в списке номинантов представлены американцы Заид Валенсия, Кайл Снайдер, иранцы Рахман Амузад и Амир Зоре.

В 2025 году Заур Угуев одержал победу на чемпионате мира в Загребе и на чемпионате Европы в Братиславе в весе до 61 кг.

россиянин стал трехкратным чемпионом мира и впервые взял золото ЧЕ. Также на его счету золото Олимпийских игр в Токио.

