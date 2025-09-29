Президент Федерации спортивной борьбы России: «Украинцы надеются, что всё будет хорошо...»
Мамиашвили – о взаимоотношениях с нашими представителями на международной арене
около 9 часов назад
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили для пропагандистских СМИ высказался по поводу отношений с представителями Украины на международной арене.
Он отметил, что любой контакт с россиянами может иметь последствия для украинских борцов.
«Мы адаптировались к этой ситуации. Кроме жалости и сострадания к нашим братьям по борцовскому кругу, это ничего не вызывает. Не буду называть имена – они, к большому сожалению, под повышенным вниманием. Даже простое рукопожатие может привести к плохим последствиям для украинских борцов. Но я общался с представителями, и все надеются, что вскоре все будет в порядке».
