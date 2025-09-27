CAS запретил известному российскому борцу выступать за сборную Узбекистана
Все из-за лимита квот для РФ
российский борец вольного стиля Алик Хадарцев планировал изменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана, но получил отказ.
Он попытался оспорить это решение United World Wrestling (UWW) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Суд решил, что Хадарцев не имел права менять своё спортивное гражданство из-за того, что Федерация борьбы России исчерпала в 2025 году квоту, по которой она могла дать разрешение своим спортсменам выступать под другим флагом.
