Владимир Кириченко

Международное антидопинговое агентство (ITA) на своем официальном сайте сообщило, что сербский борец Зураб Датунашвили получил 5-летнюю дисквалификацию из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

Датунашвили обвиняют в использовании метода подмены мочи 27 мая 2021 года, накануне Олимпийских игр в Токио, а также в фальсификации видеодоказательств, чтобы оправдать пропущенный допинг-контроль 6 января 2022 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 19 сентября 2024 года принял решение о пятилетней дисквалификации и аннулировании всех результатов спортсмена с 27 мая 2021 года по 11 апреля 2023 года, когда было введено временное отстранение.

После частичной апелляции спортсмена 17 ноября 2025 года CAS отклонил жалобу и подтвердил, что Датунашвили нарушил правила UWW по статьям 2.2 и 2.5 – использование запрещенного метода и фальсификация доказательств. Пятилетняя дисквалификация продлится до 10 апреля 2028 года.

Все результаты Датунашвили с 27 мая 2021 года аннулированы, включая бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио-2020, а также золотые медали чемпионатов мира 2021 и 2022 годов.

Отметим, что Зураб уже давно находится на спортивной пенсии.