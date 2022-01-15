Надаль: «Australian Open пройдет прекрасно – с Джоковичем или без него»
Адвокат: «С 60-процентной вероятностью Джокович сыграет на Australian Open»
Джастин Квилл – о судебном процессе над теннисистом
15 января 11:28
Новак Джокович / фото - Getty Images
Австралийский адвокат Джастин Квилл в эфире 3AW высказался о ситуации, в которой оказался серб Новак Джокович.
Квилл предполагает, что, несмотря на позицию властей, с большей долей вероятности суд Австралии отменит аннулирование визы теннисиста и позволит Джоковичу сыграть на Australian Open.
«Я могу довольно уверенно предположить, что он получит временный судебный запрет. Думаю, с 60-процентной вероятностью он этого добьётся, сыграет на Australian Open и дойдет до четвертьфинала».
Напомним, Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием.