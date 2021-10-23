Александрова – о финале Кубка Кремля: «Я готова на 100 процентов и даже больше»

Екатерина Александрова / фото - Getty Images

37-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова на отказе Марии Саккари вышла в финал Кубка Кремля, где сыграет против Анетт Контавейт.

В интервью пресс-службе турнира Александрова подвела итоги матча с Саккари, поделившись ожиданиями от решающего матча.

Матч получился недоделанный. Вначале ничего не предвещало беды, Мария выглядела нормально, я сильно удивилась, когда она вызвала врача. С одной стороны, мне радостно попасть в финал, но с другой – это не тот способ, которым бы я хотела попасть в финал. Надеюсь, с Марией ничего серьезного не случилось, и все будет хорошо.

В финале вам предстоит играть с Анетт Контавейт. Вспомните ваш предыдущий матч с ней, какие уроки из него извлекли?

Мы играли в Остраве три сета, я вела весь матч, но проиграла, имея большое преимущество. Это было болезненное поражение – надеюсь, я извлекла из него уроки. Завтра будет другой матч, другая атмосфера, надеюсь, результат тоже будет другим.

Каким будет ваш план на игру?

Четкого плана не будет, я в основном действую по ситуации, главное – играть спокойно с самого начала, а там уже – как сложится.

Только что стала известна официальная причина отказа Саккари – она снялась из-за головокружения. А как вы себя чувствуете?

Я готова на 100 процентов и даже больше. С нетерпением жду завтрашнего дня.

Что вам сказал папа перед матчем и после него?

Перед матчем пожелал удачи и сказал: главное – играй спокойно и сконцентрировано. А после матча просто поздравил и отметил, что несмотря на то, что соперница снялась, главное – что я играла сконцентрировано.

Можно ли сказать, что это главное ваше достижение в карьере?

Наверное, да, потому что этот турнир крупнее, чем тот, который я выиграла в Китае. Но мне надо еще завтра победить. Финал – это хорошо, но завтра мне нужна победа.