Американский теннисист призвал ATP вслед за WTA уйти из Китая

Теннис Сандгрен / фото - Getty Images

Американец Теннис Сандгрен в Twitter отреагировал на решение WTA временно приостановить проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай, а также призвал ATP сделать то же самое.

I am beyond proud of the @WTA for taking this stand. Yo men, let’s back the ladies up huh? We gonna sit this one out or what? https://t.co/wjmuEFUGfJ