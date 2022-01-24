Бабочки продолжают угадывать победителей на Australian Open. После прошлогоднего турнира эта тенденция сохраняется

Нашествие насекомых во время матчей – один из самых милых эпизодов соревнований

Бабочка на лице Наоми Осаки на Australian Open-2021 / Фото - AFP

Австралия славится разнообразием своей флоры и фауны. На территории пятого континента распространены животные и растения, которых нет больше нигде в мире, и мощная урбанизация страны не мешает появляться некоторым представителям той же фауны прямо на улицах городов.

Иногда это затрагивает и теннис. На многих австралийских турнирах прямо над самим кортом пролетают птицы, в 2002 году для одной из них это закончилось плачевно после удара и прямого попадания мячом Микаэля Ллодра.

Но более распространенные случаи, все же, случаются с участием насекомых. Забавный эпизод произошел в прошлом году с будущей чемпионкой Australian Open Наоми Осакой, которой во время матча против Онс Жабер на ногу села бабочка.

Когда японка аккуратно сняла ее и отнесла за пределы корта, она села ей на лицо. Только со второй попытки Осака смогла от нее избавиться, но этот эпизод запомнился ей не меньше, чем сама победа на австралийском мэйджоре.

#AusOpen



Butterflies on the court and Naomi Osaka shows how it is done.



Video: Australian Open pic.twitter.com/SDTcmyrBX1 — The Field (@thefield_in) February 12, 2021

Уже в этом году японка приехала на турнир, привезя с собой специальные кроссовки с изображением бабочки. Однако повторить прошлогодний победный путь в них Осаке не удалось – она уступила уже в третьем круге и после Australian Open свалится в конец первой сотни мирового рейтинга.

nice to be back pic.twitter.com/aKmAzPoceb — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 17, 2022

На том же турнире бабочки атаковали и Новака Джоковича. Как и Осака, он взял титул, после чего в Сети этих насекомых стали называть настоящими прогнозистами.

Возможно, насекомые и действительно на Australian Open являются предвестником побед. В этом году тенденция тоже сохраняется.

На текущем турнире одна бабочка очень полюбила Янника Синнера, мешая тому давать интервью после победы над Алексом де Минором. Как не пытался итальянец ее прогнать, все это было тщетно, что стало причиной насмешек Джима Курье, задававшего ему вопросы на корте.

Обычно, бабочек с площадки убирают боллбои, но в матче Стефаноса Циципаса и Тейлора Фрица девочка очень испугалась жука, который оказался на корте. Преодолевая страх, она все же пыталась взять его в руки, но у нее ничего не получилось. На помощь ей пришел сам греческий теннисист, который сначала убрал насекомое с корта, а затем и выиграл пятую партию у Фрица.

В четвертьфинале Синнер и Циципас как раз сыграют между собой. Интересно будет посмотреть, кому из них австралийская природа на этот раз спрогнозирует удачу.