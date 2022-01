Бабочки продолжают угадывать победителей на Australian Open. После прошлогоднего турнира эта тенденция сохраняется

Бабочка на лице Наоми Осаки на Australian Open-2021 / Фото - AFP

Австралия славится разнообразием своей флоры и фауны. На территории пятого континента распространены животные и растения, которых нет больше нигде в мире, и мощная урбанизация страны не мешает появляться некоторым представителям той же фауны прямо на улицах городов.

Иногда это затрагивает и теннис. На многих австралийских турнирах прямо над самим кортом пролетают птицы, в 2002 году для одной из них это закончилось плачевно после удара и прямого попадания мячом Микаэля Ллодра.

Но более распространенные случаи, все же, случаются с участием насекомых. Забавный эпизод произошел в прошлом году с будущей чемпионкой Australian Open Наоми Осакой, которой во время матча против Онс Жабер на ногу села бабочка.

Когда японка аккуратно сняла ее и отнесла за пределы корта, она села ей на лицо. Только со второй попытки Осака смогла от нее избавиться, но этот эпизод запомнился ей не меньше, чем сама победа на австралийском мэйджоре.

#AusOpen



Butterflies on the court and Naomi Osaka shows how it is done.



Video: Australian Open pic.twitter.com/SDTcmyrBX1