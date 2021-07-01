Барти в двух сетах обыграла россиянку и вышла в третий круг Wimbledon
Лидер мирового рейтинга Эшли Барти обыграла Анну Блинкову (WTA, 89) 6:4, 6:3 и вышла в третий круг Wimbledon.
Job done— wta (@WTA) July 1, 2021
@ashbarty moves past Blinkova 6-4, 6-3 to face Siniakova next!
: @Wimbledonpic.twitter.com/4FTdk9aFWr
Матч продлился полтора часа. Австралийка выполнила пять эйсов, девять раз ошиблась при подаче и выиграла шесть геймов на подаче соперницы. Россиянка единожды подала навылет, допустила две «двойных» и реализовала три брейк-поинта из восьми. Это была первая очная дуэль теннисисток.
В третьем раунде Барти сыграет с чешкой Катержиной Синяковой (WTA, 64). Отметим, что в стартовом матче травяного Шлема Барти отдала сопернице один сет.
Напомним, что на Wimbledon больше не осталось представителей Украины.
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