Барти в двух сетах обыграла россиянку и вышла в третий круг Wimbledon

Эшли Барти / Фото: Getty Images

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти обыграла Анну Блинкову (WTA, 89) 6:4, 6:3 и вышла в третий круг Wimbledon.



