Басилашвили уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Басилашвили – о победе над Циципасом: «Мог сыграть и получше»
Грузинский теннисист выбил из четвертьфинала Masters 3-ю ракетку мира
Николоз Басилашвили / фото - Getty Images
36-я ракетка мира, грузин Николоз Басилашвили подвел итоги четвертьфинала турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе, в котором ему удалось победить Стефаноса Циципаса и прорваться в полуфинал. Цитирует Басилашвили пресс-служба ATP.
«На этих соревнованиях я провел много отличных матчей. Сегодня мог сыграть и получше, но при этом очень хорошо справился с нервами. Я впервые играл в 1/4 финала Masters, та и соперник был очень силен.
Понимал, что встреча будет очень непростой. Однако я здорово к ней подготовился и смог показать довольно высокий уровень. Доволен тем, что уверенно сыграл в ключевые моменты. Условия здесь для меня не самые комфортные, но пока все складывается прекрасно».
Напомним, в полуфинале Басилашвили сыграет против Тэйлора Фрица.