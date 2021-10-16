Басилашвили – о победе над Циципасом: «Мог сыграть и получше»

Николоз Басилашвили / фото - Getty Images

36-я ракетка мира, грузин Николоз Басилашвили подвел итоги четвертьфинала турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе, в котором ему удалось победить Стефаноса Циципаса и прорваться в полуфинал. Цитирует Басилашвили пресс-служба ATP.

Понимал, что встреча будет очень непростой. Однако я здорово к ней подготовился и смог показать довольно высокий уровень. Доволен тем, что уверенно сыграл в ключевые моменты. Условия здесь для меня не самые комфортные, но пока все складывается прекрасно».