Зверев – о матче с Циципасом: «Это была великая битва»
Вслед за Токио-2020. Зверев не оставил шансов Рублеву и стал чемпионом турнира в Цинциннати
Немец продолжает штурмовать престижные соревнования
Александр Зверев / Фото - newsclayПятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, без проблем обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3 в финале Masters в Цинциннати.
За 1 час матча Зверев оформил шесть эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. В свою очередь, седьмой номер рейтинга АТР Рублев 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал один брейк.
После этой победы Зверева счет в личных встречах теннисистов стал 5:1.
За победу на турнире Western & Southern Open Зверев получил 1000 рейтинговых очков и $654,815 призовых.
Напомним, у женщин – победительницей турнира в Цинциннати стала австралийка Эшли Барти.