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Вслед за Токио-2020. Зверев не оставил шансов Рублеву и стал чемпионом турнира в Цинциннати

Немец продолжает штурмовать престижные соревнования
Теннис ATP
07:34
Вслед за Токио-2020. Зверев не оставил шансов Рублеву и стал чемпионом турнира в Цинциннати
Александр Зверев / Фото - newsclay
Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, без проблем обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3 в финале Masters в Цинциннати.

За 1 час матча Зверев оформил шесть эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. В свою очередь, седьмой номер рейтинга АТР Рублев 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал один брейк. 

После этой победы Зверева счет в личных встречах теннисистов стал 5:1.

За победу на турнире Western & Southern Open Зверев получил 1000 рейтинговых очков и $654,815 призовых.

Напомним, у женщин – победительницей турнира в Цинциннати стала австралийка Эшли Барти.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Зверев Андрей Рублев Цинциннати (АТР)

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