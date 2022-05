Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією

Ангеліна Калініна / Фото - twitter.com/WTA

25-річна Ангеліна Калініна вперше в своїй кар’єрі пробилася до чвертьфіналу турніру рівню WTA1000.

В Мадриді українка обіграла трьох колишніх чемпіонок Grand Slam поспіль, нарешті здолала суперницю з топ-10 світового рейтингу та, зрештою, проявила чемпіонський спокій.

Матч третього кола проти переможниці US Open-2021 Емми Радукану вийшов надзвичайно напруженим. Він тривав три сети і по його завершенню Калініна зізналася, що доля переможця визначалася в деталях.

Не рідкість, коли після подібних зустрічей тенісисти дають волю емоціям. Але Калініна відверто здивувала своїм чемпіонським спокоєм. Судячи з усього, вирішила, що святкувати ще зарано.

Відео матч-болу і реакції українки на перемогу:

The wins keep coming



Anhelina Kalinina is into her WTA 1000 quarterfinal! Knocking out another Major champion in Raducanu.#MMOPEN pic.twitter.com/nyNNr0wwJl