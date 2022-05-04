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Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією

Українка вперше пробилася в чвертьфінал настільки великого турніру
Теннис WTA
12:30
Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією
Ангеліна Калініна / Фото - twitter.com/WTA

25-річна Ангеліна Калініна вперше в своїй кар’єрі пробилася до чвертьфіналу турніру рівню WTA1000.

В Мадриді українка обіграла трьох колишніх чемпіонок Grand Slam поспіль, нарешті здолала суперницю з топ-10 світового рейтингу та, зрештою, проявила чемпіонський спокій.

Матч третього кола проти переможниці US Open-2021 Емми Радукану вийшов надзвичайно напруженим. Він тривав три сети і по його завершенню Калініна зізналася, що доля переможця визначалася в деталях.

Не рідкість, коли після подібних зустрічей тенісисти дають волю емоціям. Але Калініна відверто здивувала своїм чемпіонським спокоєм. Судячи з усього, вирішила, що святкувати ще зарано.

Відео матч-болу і реакції українки на перемогу:

Сергей Лукьяненко
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Ангелина Калинина

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