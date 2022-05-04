Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією
25-річна Ангеліна Калініна вперше в своїй кар’єрі пробилася до чвертьфіналу турніру рівню WTA1000.
В Мадриді українка обіграла трьох колишніх чемпіонок Grand Slam поспіль, нарешті здолала суперницю з топ-10 світового рейтингу та, зрештою, проявила чемпіонський спокій.
Матч третього кола проти переможниці US Open-2021 Емми Радукану вийшов надзвичайно напруженим. Він тривав три сети і по його завершенню Калініна зізналася, що доля переможця визначалася в деталях.
Не рідкість, коли після подібних зустрічей тенісисти дають волю емоціям. Але Калініна відверто здивувала своїм чемпіонським спокоєм. Судячи з усього, вирішила, що святкувати ще зарано.
Відео матч-болу і реакції українки на перемогу:
The wins keep coming— wta (@WTA) May 3, 2022
Anhelina Kalinina is into her WTA 1000 quarterfinal! Knocking out another Major champion in Raducanu.#MMOPEN pic.twitter.com/nyNNr0wwJl
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