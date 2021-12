Доминик Тим снялся с выставочного турнира в Абу-Даби

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим снялся с Открытого чемпионата Абу-Даби, который состоится с 16 по 18 декабря.

Австриец, не выступавший с июня 2021 года из-за травмы запястья, прокомментировал ситуацию:

Welcome to #MWTC @Ons_Jabeur, @Taylor_Fritz97 & Dan Evans.



The trio will replace Emma Raducanu, Dominic Thiem & Casper Ruud.#MWTC #MakeWayForTheBest pic.twitter.com/HalOHt21Lk