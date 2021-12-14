Доминик Тим больше не сыграет в 2021 году
Доминик Тим снялся с выставочного турнира в Абу-Даби
Австрийский теннисист не выходил на корт с июня
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Чемпион US Open-2020 Доминик Тим снялся с Открытого чемпионата Абу-Даби, который состоится с 16 по 18 декабря.
Австриец, не выступавший с июня 2021 года из-за травмы запястья, прокомментировал ситуацию:
«Мне очень хотелось вернуться в Абу-Даби, но я еще не готов выступать на высочайшем уровне. Обидно пропустить этот турнир, но мне нужно продолжать подготовку в новому сезону».
Welcome to #MWTC @Ons_Jabeur, @Taylor_Fritz97 & Dan Evans.— Mubadala World Tennis Championship (@MubadalaWTC) December 14, 2021
The trio will replace Emma Raducanu, Dominic Thiem & Casper Ruud.#MWTC #MakeWayForTheBest pic.twitter.com/HalOHt21Lk
Доминик Тим впервые с 2016 года покинул топ-10 лучших теннисистов мира.
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