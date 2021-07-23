Джокович – о «Золотом Шлеме»: «Это станет воплощением мечты»
Джокович: «На Осаке лежит груз ответственности, ведь Олимпиада пройдет в Японии»
20-кратный победитель турниров Большого шлема верит, что японка сумеет показать свой лучший теннис
10:12
Новак Джокович / Фото: twitter.com/ITFTennis
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович считает, что, несмотря отсутствие болельщиков на Олимпиаде-2020 в Токио, Наоми Осака сможет сыграть на высоком уровне.
Осака – большая чемпионка. Играть в своей стране без зрителей для нее явно не идеальный вариант. Я уверен, что ей хотелось поддержки. Но ничего не поделаешь.
На ней и на Нисикори лежит большой груз ответственности, потому что они играют в Японии. И я знаю, что люди многого от них ждут. Но еще я уверен, что опыт, которым они обладают... Хотя Наоми сравнительно молода, она чемпионка Больших шлемов, у нее большой опыт игры на самом высоком уровне. Не думаю, что это сильно будет ей мешать.
Можно ожидать, что она сыграет на высоком уровне.
Напомним, что Осаку признали лучшей спортсменкой на премии ESPY от ESPN.
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