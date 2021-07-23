Джокович: «На Осаке лежит груз ответственности, ведь Олимпиада пройдет в Японии»

Новак Джокович / Фото: twitter.com/ITFTennis

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович считает, что, несмотря отсутствие болельщиков на Олимпиаде-2020 в Токио, Наоми Осака сможет сыграть на высоком уровне.



На ней и на Нисикори лежит большой груз ответственности, потому что они играют в Японии. И я знаю, что люди многого от них ждут. Но еще я уверен, что опыт, которым они обладают... Хотя Наоми сравнительно молода, она чемпионка Больших шлемов, у нее большой опыт игры на самом высоком уровне. Не думаю, что это сильно будет ей мешать.

Можно ожидать, что она сыграет на высоком уровне.