Джокович: «Первые несколько лет в Туре серьезно натерпелся от Надаля и Федерера»

Серб рассказал о соперничестве в Большой Тройке

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о соперничестве внутри Большой тройке с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Серб признался, что в начале карьеры ему было очень сложно конкурировать. Теперь испанец и швейцарец мотивируют Новака двигаться дальше. Слова Джоковича приводит Tennis Head.

«В течение всей карьеры эти парни были моими главными соперниками. У нас огромная история личных встреч с Рафой. С Роджером я тоже играл почти 50 раз. Мы 15 лет заставляем друг друга показывать максимум своих возможностей. Благодаря нашему соперничеству мы стали лучше. Нам нужны эти противостояния. Только они служат истинным мерилом уровня нашего тенниса. Когда у Надаля и Федерера хорошо идут дела, это меня мотивирует. Первые несколько лет в Туре я серьезно от них натерпелся. Я проиграл им множество матчей, но в какой-то момент все изменилось. Очень хочу, чтобы эти ребята продолжали выступать, потому что они являются одним из главных источников моей мотивации».

Недавно в топ-3 рейтинга АТР произошли пермены.

39-летний Федерер уверен, что его коллеги равняются на него.