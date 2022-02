Джокович выиграл первый матч в 2022 году

Фото: пресс-служба турнира

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович победой в двух сетах над Лоренцо Музетти (ATP, 58) стартовал на турнире серии ATP500 в Дубае – 6:3, 6:3.



За час с четвертью серб сделал 5 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-поинта из четырех. Итальянец трижды подал навылет и допустил две «двойных». Это был второй очный матч теннисистов – в первом Ноле победил на отказе соперника.

The World No. 1 is back@DjokerNole defeats Lorenzo Musetti 6-3, 6-3 in Dubai on his first match of the year.@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/XXmO6w0RGe