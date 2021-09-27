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Федерер: «Больно смотреть, когда с Осакой происходит такое..»

Именитый швейцарец – о временном вылете японки из Тура
Теннис ATP
27 сентября 17:55
Федерер: «Больно смотреть, когда с Осакой происходит такое..»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился мнением о психологических проблемах Наоми Осаки, из-за которых она пропустила большинство турниров в последние полгода. Цитирует Федерера портал GQ.

«Я наблюдал за Наоми Осакой в последние несколько лет. Ее история потрясает воображение. Но больно, когда видишь, как происходит такое, когда она не очень хорошо себя чувствует.

Считаю, мы действительно должны больше помогать новому поколению, быть для них наставниками. Не представляю, как бы я начинал карьеру в эпоху социальных сетей».

Напомним, Федерер предположил, когда появиться в Туре теннисист, который побьет рекорды «Большой Тройки».
Михаил Рыбак
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Роджер Федерер

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