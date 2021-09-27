Федерер: «Обязательно появиться тот, кто побьет рекорд «Большой Тройки»
Федерер: «Больно смотреть, когда с Осакой происходит такое..»
Именитый швейцарец – о временном вылете японки из Тура
Роджер Федерер / фото - Getty Images
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился мнением о психологических проблемах Наоми Осаки, из-за которых она пропустила большинство турниров в последние полгода. Цитирует Федерера портал GQ.
«Я наблюдал за Наоми Осакой в последние несколько лет. Ее история потрясает воображение. Но больно, когда видишь, как происходит такое, когда она не очень хорошо себя чувствует.Напомним, Федерер предположил, когда появиться в Туре теннисист, который побьет рекорды «Большой Тройки».
Считаю, мы действительно должны больше помогать новому поколению, быть для них наставниками. Не представляю, как бы я начинал карьеру в эпоху социальных сетей».
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