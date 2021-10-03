Монфис впервые в сезоне вышел в финал турнира АТР
Гаэль Монфис рассказал, что помогло ему прорваться в финал турнира в Софии
Француз прокомментировал свою победу в полуфинале
Гаэль Монфис / фото - Getty Images
20-я ракетка мира француз Гаэль Монфис прокомментировал свою победу над Маркосом Хироном в полуфинале турнира серии ATP 250 в Софии, Болгария. Цитирует Монфиса пресс-служба ATP.
«Матч получился отличным. Маркос очень мощно начал матч, и я ничего не мог с ним сделать, но потом нашел способ. Я показал хороший теннис, хотя матч был непростым и с физической точки зрения, мы провели много затяжных розыгрышей. Я рад, что справился.
В середине первой партии я понял, что темп игры позволяет выполнять мощные удары. Я немного поменял скорость и захватил инициативу. Я стал варьировать темп, что и стало для меня ключом к успеху».
Напомним, в финале Монфису предстоит сыграть против Янника Синнера.
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