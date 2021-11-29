Обладатель «Золотого мяча-1991»: «Победа Месси обесценит этот приз»
Гаске сравнил Федерера с Месси
За свою карьеру француз 20 раз проиграл швейцарцу
Фото: Tennis World USA
Французский теннисист Ришар Гаске сравнил 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема Роджера Федерера со звездным футболистом Лионелем Месси. Слова Гаске приводит Tennis World USA:
«Он похож на Лионеля Месси. Роджер Федерер гораздо лучше всех. Он не имеет равных в истории».
За карьеру Федерер 20 раз обыгрывал Гаске, проиграв при этом только в 2 матчах.
Напомним, сегодня, 29 ноября, состоится церемония вручения Золотого мяча. Главным фаворитом на получение награды является Месси.
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