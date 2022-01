Иснер – о ситуации с Джоковичем: «Это какой-то позор»

Джон Иснер / Фото: Twitter

Американец Джон Иснер в своем Twitter высказался о скандальной ситуации с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем в Австралии:



What Novak is going through right now is not right. There’s no justification for the treatment he’s receiving. He followed the rules, was allowed to enter Australia, and now he’s being detained against his own will. This is such a shame. #IStandWithNovak