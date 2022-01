«Тюрьма без свежего воздуха и с жуками». Джокович изолирован в ужасающем отеля для политзаключенных

Фото: Getty Images

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович не может въехать в Австралию с целью сыграть на Australian Open. Власти страны аннулировали визу серба, а апелляция команды Ноле будет рассмотрена только 10 января.



А до понедельника Джокович должен находится в карантинном отеле. Reuters проинформировала об ужасающих условиях проживания. По сведениям источника, в Park Hotel проживают политзаключенные и беженцы. В декабре 2021-о года там произошла вспышка коронавируса, а в декабре случился пожар. Также жильцы жалуются, что в еде им попадались опарыши и моль.

Ранее пребывавший в отеле беженец Мостафа Азимитабар в своем Twitter поведал об условиях:

The whole world is watching as Novak Djokovic is detained at Park hotel prison. As a refugee I was imprisoned there, & refugees are still imprisoned there in tiny rooms without fresh air. No one deserves this. Let’s not forget the people that will remain long after Novak leaves.