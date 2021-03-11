Рублев пробился в полуфинал турнира в Дохе без единого появления на корт
Как дойти до полуфинала турнира без выхода на корт? Рублев дошел, и вошел в историю АТР
Топовый россиянин в Дохе не сыграл ни единого матча
Андрей Рублев / Фото - ATP
Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе.
Рублев пробился в 1/2 соревнований, не проведя на турнире ни единого матча.
Россиянин пропускал первый раунд из-за высокого номера посева, а перед матчем второго круга снялся его соперник француз Ришар Гаске. Его оппонент по четвертьфинальному поединку, венгерский теннисист Мартон Фучович также не вышел на корт.
Исходя из этого, россиянин стал первым в истории Тура (с 1990 года) игроком, который добрался до 1/2 финала турнира ATP без борьбы.
За выход в финал турнира с призовым фондом $ 890 920 Рублев встретится либо с австрийцем Домиником Тимом (4-й номер рейтинга WTA), либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (13-йномер рейтинга WTA).
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