Как дойти до полуфинала турнира без выхода на корт? Рублев дошел, и вошел в историю АТР

Андрей Рублев / Фото - ATP

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе.





Рублев пробился в 1/2 соревнований, не проведя на турнире ни единого матча.





Ришар Гаске. Его оппонент по четвертьфинальному поединку, венгерский теннисист Россиянин пропускал первый раунд из-за высокого номера посева, а перед матчем второго круга снялся его соперник француз. Его оппонент по четвертьфинальному поединку, венгерский теннисист Мартон Фучович также не вышел на корт





Исходя из этого, россиянин стал первым в истории Тура (с 1990 года) игроком, который добрался до 1/2 финала турнира ATP без борьбы.





За выход в финал турнира с призовым фондом $ 890 920 Рублев встретится либо с австрийцем Домиником Тимом (4-й номер рейтинга WTA), либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (13-йномер рейтинга WTA).