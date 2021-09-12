Какой путь к финалу US Open прошли Джокович и Медведев

Серб сыграет главный матч в карьере против единственного теннисиста, который способен его остановить

Фото: пресс-служба US Open

В финале US Open-2021 сыграют первая ракетка мира Новак Джокович против второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева.

По этому поводу пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала видео с турнирным путем, который прошли теннисисты по дороге к решающему матчу:

Напомним, если Джокович обыграет Медведева, то станет первым игроком с 1969 года, который выиграет календарный Большой шлем.

В этом году теннисисты уже встречались в финале мэйджора – Australian Open. Тогда уверенную победу в трех партиях одержал серб.

Россиянин считает, что выигрыш у Джоковича внесет его имя в историю. Ноле в свою очередь воспринимает предстоящий матч, как последний в карьере.