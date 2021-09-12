Зверев: «Думаю, Джокович соберет Большой шлем»
Какой путь к финалу US Open прошли Джокович и Медведев
Серб сыграет главный матч в карьере против единственного теннисиста, который способен его остановить
12 сентября 15:48
Фото: пресс-служба US Open
В финале US Open-2021 сыграют первая ракетка мира Новак Джокович против второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева.
По этому поводу пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала видео с турнирным путем, который прошли теннисисты по дороге к решающему матчу:
Напомним, если Джокович обыграет Медведева, то станет первым игроком с 1969 года, который выиграет календарный Большой шлем.
В этом году теннисисты уже встречались в финале мэйджора – Australian Open. Тогда уверенную победу в трех партиях одержал серб.
Россиянин считает, что выигрыш у Джоковича внесет его имя в историю. Ноле в свою очередь воспринимает предстоящий матч, как последний в карьере.
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