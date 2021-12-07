Калинина: «Прошедший сезон стал большим шагом вперед в моей карьере»

Ангелина Калинина / Фото: ФТУ

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина подвела итоги сезона:



Я не ожидала от себя того, что буду на грани попадания в Топ-50 рейтинга. Я ждала того, что буду прогрессировать, но не думала, что буду так близка к Топ-50. Моими целями были Топ-100 и попадание напрямую в основную сетку турниров Большого Шлема.

Я очень гордилась собой не только потому, что вышла в финал турнира WTA, но и тем, что это был третий подряд турнир для меня. Я играла три недели кряду и выиграла трофеи на 60-тысячнике (Монпелье), 100-тысячнике (Контрексевиль) и вышла в финал в Будапеште. Я проиграла только последний из пятнадцати подряд матчей.

Мой муж (Антон Корчевский – прим.) является моим тренером уже три года, и я очень довольна нашей работой. Он внес огромную лепту и мы очень рады результатами нашего сотрудничества. Я работаю с одним тренером по физподготовке два года – он знает, что мне нужно делать в каждой части сезона. Моя команда действительно готова к новому сезону.

Очень важно грамотно спланировать расписание на следующий год. Теперь я попадаю на крупные турниры, например, в Дохе, Дубае или Майами. Раньше это было очень тяжело, мне нужно было чередовать турниры WTA и ITF – 100-тысячники или WTA125. Я обеспечила себе участие на турнирах высшего уровня, но никто не гарантирует, что ты будешь много выигрывать или успешно играть каждую неделю.