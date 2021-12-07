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Калинина: «Прошедший сезон стал большим шагом вперед в моей карьере»

Украинка совершила солидный скачок в рейтинге и вышла в первый финал турнира серии WTA
Теннис WTA
12:30
Калинина: «Прошедший сезон стал большим шагом вперед в моей карьере»
Ангелина Калинина / Фото: ФТУ

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина подвела итоги сезона:

Довольно успешный, год, да. Но мне не нравится слово «успех». Успех для меня это как... Новак Джокович в этом году. Вот это успех. Этот парень показал себя на всех турнирах Большого Шлема. Но все равно это большой шаг вперед в моей карьере, в том числе в обретенной уверенности и полученном опыте.

Я не ожидала от себя того, что буду на грани попадания в Топ-50 рейтинга. Я ждала того, что буду прогрессировать, но не думала, что буду так близка к Топ-50. Моими целями были Топ-100 и попадание напрямую в основную сетку турниров Большого Шлема.

Я очень гордилась собой не только потому, что  вышла в финал турнира WTA, но и тем, что это был третий подряд турнир для меня. Я играла три недели кряду и выиграла трофеи на 60-тысячнике (Монпелье), 100-тысячнике (Контрексевиль) и вышла в финал в Будапеште. Я проиграла только последний из пятнадцати подряд матчей.

Мой муж (Антон Корчевский – прим.) является моим тренером уже три года, и я очень довольна нашей работой. Он внес огромную лепту и мы очень рады результатами нашего сотрудничества. Я работаю с одним тренером по физподготовке два года – он знает, что мне нужно делать в каждой части сезона. Моя команда действительно готова к новому сезону.

Очень важно грамотно спланировать расписание на следующий год. Теперь я попадаю на крупные турниры, например, в Дохе, Дубае или Майами. Раньше это было очень тяжело, мне нужно было чередовать турниры WTA и ITF – 100-тысячники или WTA125. Я обеспечила себе участие на турнирах высшего уровня, но никто не гарантирует, что ты будешь много выигрывать или успешно играть каждую неделю.

Напомним, что Калинина за год выиграла пять турниров серии ITF и впервые в карьере сыграла в матче за главный трофей WTA.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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