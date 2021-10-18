Калинская: «Ястремская – агрессивный игрок, так что матч получился тяжелым»

Россиянка обыграла украинку на старте Кубка Кремля

Анна Калинская / Фото: gotennis.ru

Анна Калинская прокомментировала победу над Даяной Ястремской на старте турнира серии WTA500 в Москве.



Поздравляем с победой. Прокомментируете общий ход матча. Он был довольно неровным.

Да, матч получился тяжелым. В первом сете я проигрывала, но потом повела на тай-брейке. Во втором – наоборот, выигрывала. Даяна очень хорошо играла, когда начинала уступать, так что мне надо было настроиться.

Было ощущение, что если бы ввязались в обмен ударами с Ястремской, то проиграли. А вы чередовали мощные удары с такими полугорками. Это была ваша тактика?

Да, это была тактика на матч, потому что Даяна – очень агрессивный игрок.

По ходу матча Ястремская начинала играть лучше, когда проигрывала. А как вы реагируете на счет: вам лучше всегда вести или вы собираетесь, когда проигрываете?

Конечно, хочется приоритете. Но пара – это отличная тренировка и дополнительные навыки, которые помогают мне в одиночных матчах. Так что буду и дальше играть в паре, возможно, чаще, чем раньше.

Напомним, что на Кубке Кремля выступят также Ангелина Калинина и Леся Цуренко.