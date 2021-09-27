Киргиос: «Я не собираюсь играть в Туре еще четыре или пять лет»

Ник Киргиос / фото - Getty Images

Австралийский теннисист Ник Киргиос подвел итоги завершившегося Кубка Лэйвера, а также рассказал о скором уходе из большого тенниса. Цитирует Киргиоса портал Neoskosmos.

Очевидно, что я приведу свое тело в порядок и начну предсезонную подготовку к Открытому чемпионату Австралии, проведу время со своей семьей. Я пересмотрю ценности. Чувствую, что сейчас я не из тех игроков, которые будут охотиться за очками, или за наградами, или за чем-то подобным. Мне больше нечего доказывать самому себе. Я невероятно горжусь тем, чего я достиг»