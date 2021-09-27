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Киргиос: «Я не собираюсь играть в Туре еще четыре или пять лет»

Австралийский теннисист – о дальнейшей карьере
Теннис ATP
27 сентября 17:46
Киргиос: «Я не собираюсь играть в Туре еще четыре или пять лет»
Ник Киргиос / фото - Getty Images

Австралийский теннисист Ник Киргиос подвел итоги завершившегося Кубка Лэйвера, а также рассказал о скором уходе из большого тенниса. Цитирует Киргиоса портал Neoskosmos.

«Мне нужно вернуться домой. Я в дороге уже четыре с половиной месяца. У моей мамы не слишком хорошо со здоровьем. Я бы хотел вернуться и увидеть её. Я снова играл на Кубке Лэйвера, и я не собираюсь врать, думаю, что это последний год, когда я играл на этом турнире. Пока я нахожусь на корте, я буду стараться изо всех сил, но я не собираюсь лгать и говорить, что планирую играть еще четыре или пять лет в туре – это просто не для меня.

Очевидно, что я приведу свое тело в порядок и начну предсезонную подготовку к Открытому чемпионату Австралии, проведу время со своей семьей. Я пересмотрю ценности. Чувствую, что сейчас я не из тех игроков, которые будут охотиться за очками, или за наградами, или за чем-то подобным. Мне больше нечего доказывать самому себе. Я невероятно горжусь тем, чего я достиг»  

Напомним, Федерер предположил, когда появиться в Туре теннисист, который побьет рекорды «Большой Тройки».

 

Источник: Чемпионат Михаил Рыбак
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