Чемпионка Wimbledon-2017 покинула турнир уже после третьего круга
Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon
Украинская теннисистка продолжает выступления на турнире в парном разряде
19:21
Марта Костюк / Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с Аленой Остапенко пробились во второй круг парного Wimbledon, обыграв дуэт Белинда Бенчич/София Кенин – 6:3, 6:4.
Костюк и Остапенко, которые впервые сыграли в паре, показали очень хорошую сыгранность и победили в двух сетах. По ходу всего матча Марта и Алена ни разу не уступали в счете.
В одиночном разряде Костюк уже зачехлила ракетку, впрочем, как и другие украинки, выступавшие в «одиночке». При этом в парных состязаниях представительницы Украины пока демонстрируют очень хорошие результаты. Ранее победы оформили сестры Киченок, которые на этом турнире выступают с разными партнершами.
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