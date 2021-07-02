Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 14
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 0
Теннис (14 событий из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 3:0 Окончен
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:3 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 2:1 Окончен
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 10) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:15 Новак Джокович - Денис Кудла 2:0 3-й сет
Теннис (4 события из 68) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:15 Новак Джокович - Денис Кудла 2:0 3-й сет
20:10 Denis Shapovalov - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса 2:1 Окончен
19:50 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
нет важных матчей

Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon

Украинская теннисистка продолжает выступления на турнире в парном разряде
Теннис Grand Slam
19:21
Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon
Марта Костюк / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с Аленой Остапенко пробились во второй круг парного Wimbledon, обыграв дуэт Белинда Бенчич/София Кенин – 6:3, 6:4.

Костюк и Остапенко, которые впервые сыграли в паре, показали очень хорошую сыгранность и победили в двух сетах. По ходу всего матча Марта и Алена ни разу не уступали в счете.

В одиночном разряде Костюк уже зачехлила ракетку, впрочем, как и другие украинки, выступавшие в «одиночке». При этом в парных состязаниях представительницы Украины пока демонстрируют очень хорошие результаты. Ранее победы оформили сестры Киченок, которые на этом турнире выступают с разными партнершами.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк Елена Остапенко Белинда Бенчич София Кенин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Иди на**й, шмара е***ная». Российский футболист набросился на теннисистку после ее поражения на Wimbledon
История
«Иди на**й, шмара е***ная». Российский футболист набросился на теннисистку после ее поражения на Wimbledon
Теннис Grand Slam
15:15
Свитолина и Костюк уступили на Wimbledon, Рыжикова и Ткачук – в призах на Бриллиантовой лиге
Главное за вчера Свитолина и Костюк уступили на Wimbledon, Рыжикова и Ткачук – в призах на Бриллиантовой лиге
Другие
08:15
Костюк: «Во всех аспектах мне чего-то не хватало»
Костюк: «Во всех аспектах мне чего-то не хватало»
Теннис Grand Slam
1 июля 20:21
Видео лучших моментов матча Костюк против Севастовой
Видео лучших моментов матча Костюк против Севастовой
Теннис Grand Slam
1 июля 17:49
Костюк в напряженном матче уступила полуфиналистке US Open-2018
Костюк в напряженном матче уступила полуфиналистке US Open-2018
Теннис Grand Slam
1 июля 16:14
Свитолина и Костюк сыграют матчи второго круга на Wimbledon
Свитолина и Костюк сыграют матчи второго круга на Wimbledon
Теннис Grand Slam
1 июля 11:42

Новости: Теннис

Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon
Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon
Grand Slam
19:21
Чемпионка Wimbledon-2017 покинула турнир уже после третьего круга
Чемпионка Wimbledon-2017 покинула турнир уже после третьего круга
Grand Slam
18:25
Стаховский на двух тай-брейках оформил свой первый в сезоне полуфинал
Стаховский на двух тай-брейках оформил свой первый в сезоне полуфинал
ATP
17:29
Надежда Киченок на пути в третий раунд Wimbledon обыграла полуфиналистку Roland Garros
Надежда Киченок на пути в третий раунд Wimbledon обыграла полуфиналистку Roland Garros
Grand Slam
17:29
Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon
Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon
Grand Slam
16:32
Людмила Киченок с Ниномией совершили камбэк на пути во второй круг Wimbledon
Людмила Киченок с Ниномией совершили камбэк на пути во второй круг Wimbledon
Grand Slam
16:24
Из-за неудачи на Wimbledon Свитолина рискует покинуть топ-10
Из-за неудачи на Wimbledon Свитолина рискует покинуть топ-10
WTA
16:13
Хачанов легко обыграл одну из главных сенсаций первой недели Wimbledon
Хачанов легко обыграл одну из главных сенсаций первой недели Wimbledon
Grand Slam
15:29
«Иди на**й, шмара е***ная». Российский футболист набросился на теннисистку после ее поражения на Wimbledon
История
«Иди на**й, шмара е***ная». Российский футболист набросился на теннисистку после ее поражения на Wimbledon
Grand Slam
15:15
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
18
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости