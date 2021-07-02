Костюк с Остапенко прошли во второй круг парного Wimbledon

Украинская теннисистка продолжает выступления на турнире в парном разряде

Марта Костюк / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с Аленой Остапенко пробились во второй круг парного Wimbledon, обыграв дуэт Белинда Бенчич/София Кенин – 6:3, 6:4.

Костюк и Остапенко, которые впервые сыграли в паре, показали очень хорошую сыгранность и победили в двух сетах. По ходу всего матча Марта и Алена ни разу не уступали в счете.

В одиночном разряде Костюк уже зачехлила ракетку, впрочем, как и другие украинки, выступавшие в «одиночке». При этом в парных состязаниях представительницы Украины пока демонстрируют очень хорошие результаты. Ранее победы оформили сестры Киченок, которые на этом турнире выступают с разными партнершами.