Цуренко выиграла стартовой матч основной сетки на турнире в Румынии
Костюк следом за Калининой и Цуренко вышла во второй круг турнира в Румынии
Вторая ракетка Украины в двух сетах обыграла Перу
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 55) выиграла стартовый матч турнира серии WTA250 в Клуж-Напоке, Румыния, у Бернарды Перы
(WTA, 94) 6:3, 6:4.
За час с четвертью украинка выполнила 7 эйсов, реализовала 4 брейк-поинта из 10-и при 3-х «двойных». Американка 2 раза подала навылет, сделала 2 брейка и 7 раз ошиблась при подаче. Это была вторая официальная игра теннисисток – счет 2:0 в пользу Марты.
Во втором круге Костюк сыграет с немкой Моной Бартель.
Напомним, что в 1/8 финала соревнований в Румынии также сыграют Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
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