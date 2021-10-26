Костюк следом за Калининой и Цуренко вышла во второй круг турнира в Румынии

Вторая ракетка Украины в двух сетах обыграла Перу

Марта Костюк / Фото: j48tennis.net

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 55) выиграла стартовый матч турнира серии WTA250 в Клуж-Напоке, Румыния, у Бернарды Перы (WTA, 94) 6:3, 6:4.



За час с четвертью украинка выполнила 7 эйсов, реализовала 4 брейк-поинта из 10-и при 3-х «двойных». Американка 2 раза подала навылет, сделала 2 брейка и 7 раз ошиблась при подаче. Это была вторая официальная игра теннисисток – счет 2:0 в пользу Марты.

Во втором круге Костюк сыграет с немкой Моной Бартель.

Напомним, что в 1/8 финала соревнований в Румынии также сыграют Леся Цуренко и Ангелина Калинина.