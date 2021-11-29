Кравченко проиграл в финале квалификации Challenger

Украинец уступил путь в основную сетку боснийцу Шеткичу

Фото: ФТУ

Георгий Кравченко (ATP, 384) проиграл финальный матч квалификации турнира серии Challenger в Италии Алдину Шеткичу (ATP, 428) 6:7 (4), 4:6.



За почти два часа на корте украинец сделал 3 эйса, допустил 4 «двойные» и реализовал 1 из 3-х брейк-поинтов. Босниец четырежды подал навылет, допустил 6 ошибок при подаче и сделал 2 брейка. Ранее теннисисты не встречались.

За основную сетку Challenger в Турции также играет Владислав Орлов.

Обновленный рейтинг ATP.