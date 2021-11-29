Падение Сачко, в топ-10 ATP без изменений
Кравченко проиграл в финале квалификации Challenger
Украинец уступил путь в основную сетку боснийцу Шеткичу
Фото: ФТУ
Георгий Кравченко
(ATP, 384) проиграл финальный матч квалификации турнира серии Challenger в Италии Алдину Шеткичу (ATP, 428) 6:7 (4), 4:6.
За почти два часа на корте украинец сделал 3 эйса, допустил 4 «двойные» и реализовал 1 из 3-х брейк-поинтов. Босниец четырежды подал навылет, допустил 6 ошибок при подаче и сделал 2 брейка. Ранее теннисисты не встречались.
За основную сетку Challenger в Турции также играет Владислав Орлов.
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