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Кравченко проиграл в финале квалификации Challenger

Украинец уступил путь в основную сетку боснийцу Шеткичу
Теннис ATP
14:57
Кравченко проиграл в финале квалификации Challenger
Фото: ФТУ

Георгий Кравченко (ATP, 384) проиграл финальный матч квалификации турнира серии Challenger в Италии Алдину Шеткичу (ATP, 428) 6:7 (4), 4:6.

За почти два часа на корте украинец сделал 3 эйса, допустил 4 «двойные» и реализовал 1 из 3-х брейк-поинтов. Босниец четырежды подал навылет, допустил 6 ошибок при подаче и сделал 2 брейка. Ранее теннисисты не встречались.

За основную сетку Challenger в Турции также играет Владислав Орлов.

Обновленный рейтинг ATP.

Олег Шумейко-младший
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Георгий Кравченко

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