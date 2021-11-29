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Падение Сачко, в топ-10 ATP без изменений

Также позиции в рейтинге ухудшились у Кравченко и Орлова
Теннис WTA
12:42
Падение Сачко, в топ-10 ATP без изменений
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.

Третья ракетка Украины Виталий Сачко опустился на 23 позиции. Также в рейтинг-листе 13 и 22 строчки потеряли Георгий Кравченко и Владислав Орлов соответственно.

В топ-10 мирового рейтинга никаких изменений.

Отметим, что Кравченко и Орлов вышли в финалы квалификации Challenger в Италии и Турции.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виталий Сачко Владислав Орлов Георгий Кравченко

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