Украинец Орлов вышел в финал квалификации турнира в Турции
Падение Сачко, в топ-10 ATP без изменений
Также позиции в рейтинге ухудшились у Кравченко и Орлова
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
Третья ракетка Украины Виталий Сачко опустился на 23 позиции. Также в рейтинг-листе 13 и 22 строчки потеряли Георгий Кравченко и Владислав Орлов соответственно.
В топ-10 мирового рейтинга никаких изменений.
Отметим, что Кравченко и Орлов вышли в финалы квалификации Challenger в Италии и Турции.
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