Крутых вышел в четвертьфинал домашнего «челленджера» в Киеве

Украинец обыграл 275-ю ракетку мира

Фото: ФТУ

Украинский теннисист (АТР 406) Алексей Крутых вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии АТР Challenger Tour в Киеве, обыграв 275-ю ракетку мира Орландо Луса из Бразилии – 6:2, 3:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 22 минуты. За это время Крутых не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, 8 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Крутых во второй раз в сезоне добрался до подобной стадии на «челленджере».

В четвертьфинале Крутых сыграет против победителя матча Тристан Ламазин (8 сеянный) – Франко Агаменоне.

Ранее на киевском турнире успешно стартовал Сергей Стаховский.