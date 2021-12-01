Кукушкин с невероятным камбэком победил Кецмановича в четвертьфинале Кубке Дэвиса
Кукушкин – сенсационной победе в Кубке Дэвиса: «Именно ради таких моментов мы и играем»
Представитель Казахстана – о первом матче четвертьфинала
1 декабря 22:59
Михаил Кукушкин / фото - Getty Images
182-я ракетка мира Михаил Кукушкин сенсационно обыграл Миомира Кецмановича (ATP №69) в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса (Сербия – Казахстан). В послематчевом интервью пресс-службе турнира Кукушкин заявил, что именно ради таких дуэлей и стоит играть в теннис.
«Безусловно, поединок получился удивительным. Во второй партии я вёл с брейком, в третьей уже Миомир подавал на матч. Я даже не знаю, с каким счётом закончился тай-брейк.
Именно ради таких моментов мы и выступаем. Для меня огромная честь играть за Казахстан и принести очко команде».
Напомним, во втором матче четвертьфинала Джокович сровнял счет команд, обыграв Александра Бублика.
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