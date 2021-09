Любительница шоколада и обидчица двух экс-первых ракеток мира. Кто будет противостоять Свитолиной в 1/4 US Open

Свитолина и Фернандес проведут вторую очную встречу / Фото - twitter.com/usopen

Элина Свитолина снова во второй неделе турнира «Большого шлема», где для нее всегда начинается все самое сложное, независимо от соперниц. Четыре матча на этом турнире в Нью-Йорке украинка выиграла легко, воздушно, не проиграв ни одного сета даже в матчах против традиционно неудобной для себя Симоны Халеп и находящейся в хорошей форме Дарьи Касаткиной. Кажется, что все идет, как по накатанной.

Однако еще перед глазами стоит поражение от Джессики Пегулы около полугода назад на Australian Open, когда, казалось, уже все думали о будущей встрече против Эшли Барти. Теперь же на горизонте маячит супербитва против Арины Соболенко или Барборы Крейчиковой, но для этого нужно преодолеть барьер одной из двух главных сенсаций Открытого чемпионата США-2021 – Лейлы Фернандес.

Только что Лейле выполнилось 19 лет. Прямо перед своим днем рождения она обыграла двух бывших чемпионок US Open – сначала Наоми Осаку, прервав ее впечатляющую 18-матчевую победную серию на «Шлемах», а затем и Анжелик Кербер, проводящую лучший сезон за последние несколько лет, и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого Шлема».

Причем обе победы были волевыми. Осаке Фернандес проиграла первый сет со счетом 5:7, Кербер – 4:6, но затем выигрывала вторую партию на тай-брейке и дожимала фавориток в решающем сете. Лейла искусно сочетает в своей игре упорство и хитрость, при этом демонстрируя потрясающее самообладание на корте, что отметила Кербер после матча, предположив, что уже в ближайшие несколько лет мы увидим Фернандес очень высоко.

Но нас это интересует меньше, чем то, что произойдет в ближайшие дни. Сама Фернандес выделяет два ключевых фактора своего успеха. Первый, конечно же, большое количество времени, которое она проводит на корте, оттачивая свое мастерство. Второе – поддержка ее интернациональной семьи. Ее отец – родом из Эквадора, мама – канадка, в свое время переселившаяся из Филиппин, также у нее есть несколько сестер.

Под руководством своего отца Фернандес и тренируется большую часть времени, но на US Open он консультирует ее звонками по телефону. Главное, чему Фернандес научилась у своей семьи, – не относится к теннису слишком серьезно. Это то, что помогает ей оставаться на корте расслабленной.

Фернандес уже стала любимицей нью-йоркской публики. Интерес к ее матчу против Кербер на корте Луи Армстронга был настолько большим, что зрители вынуждены были стоять в проходы, а некоторых даже не пускали на трибуны через нехватку мест. Канадка отыгралась со счета 4:6, 2:4, и покорила всех своей агрессивной и атакующей игрой. Статистика виннерсов в матче против Кербер – 45-28.

Большое преимущество Фернандес – ее игра левой рукой. Ее удары – быстрые и хлесткие, иногда она выполняет их, опускаясь на одно колено, что придает им уникальную траекторию. Очень опасен и двуручный бэкхенд, которым 19-летняя теннисистка также выигрывает множеств мячей. Кстати, этот стиль очень похож на тот, который на протяжении всей карьеры проповедует другая левша – сама Кербер.

Уверенности этой теннисистке тоже не занимать. Но это следствие ее воспитания, а с прогрессом в игре и рейтинге она будет только прибавляться.

She's been celebrating on court all week, but today there's one more reason to...



Happy 19th Birthday, @leylahfernandez! pic.twitter.com/dAXFAVUsjv