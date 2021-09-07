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Любительница шоколада и обидчица двух экс-первых ракеток мира. Кто будет противостоять Свитолиной в 1/4 US Open

Лейла Фернандес уже сотворила на этом турнире несколько сенсаций
Теннис Grand Slam
11:18
Любительница шоколада и обидчица двух экс-первых ракеток мира. Кто будет противостоять Свитолиной в 1/4 US Open Превью
Свитолина и Фернандес проведут вторую очную встречу / Фото - twitter.com/usopen

Элина Свитолина снова во второй неделе турнира «Большого шлема», где для нее всегда начинается все самое сложное, независимо от соперниц. Четыре матча на этом турнире в Нью-Йорке украинка выиграла легко, воздушно, не проиграв ни одного сета даже в матчах против традиционно неудобной для себя Симоны Халеп и находящейся в хорошей форме Дарьи Касаткиной. Кажется, что все идет, как по накатанной.

Однако еще перед глазами стоит поражение от Джессики Пегулы около полугода назад на Australian Open, когда, казалось, уже все думали о будущей встрече против Эшли Барти. Теперь же на горизонте маячит супербитва против Арины Соболенко или Барборы Крейчиковой, но для этого нужно преодолеть барьер одной из двух главных сенсаций Открытого чемпионата США-2021 – Лейлы Фернандес.

Сетка US Open
Сетка US Open

Только что Лейле выполнилось 19 лет. Прямо перед своим днем рождения она обыграла двух бывших чемпионок US Open – сначала Наоми Осаку, прервав ее впечатляющую 18-матчевую победную серию на «Шлемах», а затем и Анжелик Кербер, проводящую лучший сезон за последние несколько лет, и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого Шлема».

Причем обе победы были волевыми. Осаке Фернандес проиграла первый сет со счетом 5:7, Кербер – 4:6, но затем выигрывала вторую партию на тай-брейке и дожимала фавориток в решающем сете. Лейла искусно сочетает в своей игре упорство и хитрость, при этом демонстрируя потрясающее самообладание на корте, что отметила Кербер после матча, предположив, что уже в ближайшие несколько лет мы увидим Фернандес очень высоко.

Но нас это интересует меньше, чем то, что произойдет в ближайшие дни. Сама Фернандес выделяет два ключевых фактора своего успеха. Первый, конечно же, большое количество времени, которое она проводит на корте, оттачивая свое мастерство. Второе – поддержка ее интернациональной семьи. Ее отец – родом из Эквадора, мама – канадка, в свое время переселившаяся из Филиппин, также у нее есть несколько сестер.

Под руководством своего отца Фернандес и тренируется большую часть времени, но на US Open он консультирует ее звонками по телефону. Главное, чему Фернандес научилась у своей семьи, – не относится к теннису слишком серьезно. Это то, что помогает ей оставаться на корте расслабленной.

«Нельзя относиться к вещам слишком серьезно, нужно быть зрелым, но в то же время просто быть ребенком, расслабляться, веселиться, есть шоколад, когда захочешь, и просто развлекаться, смотреть фильмы и ложиться спать позднее».

Фернандес уже стала любимицей нью-йоркской публики. Интерес к ее матчу против Кербер на корте Луи Армстронга был настолько большим, что зрители вынуждены были стоять в проходы, а некоторых даже не пускали на трибуны через нехватку мест. Канадка отыгралась со счета 4:6, 2:4, и покорила всех своей агрессивной и атакующей игрой. Статистика виннерсов в матче против Кербер – 45-28.

Большое преимущество Фернандес – ее игра левой рукой. Ее удары – быстрые и хлесткие, иногда она выполняет их, опускаясь на одно колено, что придает им уникальную траекторию. Очень опасен и двуручный бэкхенд, которым 19-летняя теннисистка также выигрывает множеств мячей. Кстати, этот стиль очень похож на тот, который на протяжении всей карьеры проповедует другая левша – сама Кербер.

«Честно говоря, я устал в третьем сете, – призналась Фернандес после матча с Анжелик. – Но с этой мыслью я говорила себе: «Если я устала, она, должно быть, вымотана».

Уверенности этой теннисистке тоже не занимать. Но это следствие ее воспитания, а с прогрессом в игре и рейтинге она будет только прибавляться.

На данный момент Фернандес занимает 73-е место в мировом рейтинге, но благодаря выходу в четвертьфинал US Open она уже гарантированно ворвется в топ-50. Свитолиной будет противостоять очень мотивированная и заряженная соперница.

Между собой Элина и Лейла уже пересекались. Было это прямо перед карантином в прошлом году на хардовом турнире в Монтеррее. Тогда Свитолина победила в двух сетах (6:4, 7:5), но с того времени ее соперница очень сильно изменилась.

Украинская теннисистка является фавориткой встречи. Букмекеры предлают поставить на ее победу за коэффициент 1,40, успех канадки оценивают в 3,05.

Матч Свитолина – Фернандес состоится сегодня, 7 сентября. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Александр Черненко
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