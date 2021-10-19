Марченко – о победе на старте Кубка Кремля: «Я очень доволен тем, как сегодня отыграл»

Илья Марченко / фото - VTB Kremlin Cup

1-я ракетка Украины Илья Марченко (№164 ATP) на старте Кубка Кремля уверенно переиграл казахстанца Александра Бублика (№35 ATP) со счетом 4:6, 3:6. В послематчевом интервью Марченко подвел итоги дуэли, заявив, что полностью доволен ее исходом.

Но он всегда играет так. Где-то он этим ломает соперника, когда начинаются его «трик-шоты» и обманные удары. Тогда ты немножко теряешь концентрацию. Я тоже попытался так сыграть, но у меня не получилось, и концентрация подсела. Но это часть игры. Саша этим и знаменит, поэтому ничего неожиданного в его действиях для меня не было».