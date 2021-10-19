Марченко не оставил шансов Бублику в первом раунде Кубка Кремля
Марченко – о победе на старте Кубка Кремля: «Я очень доволен тем, как сегодня отыграл»
Украинец уверенно переиграл Александра Бублика
Илья Марченко / фото - VTB Kremlin Cup
1-я ракетка Украины Илья Марченко (№164 ATP) на старте Кубка Кремля уверенно переиграл казахстанца Александра Бублика (№35 ATP) со счетом 4:6, 3:6. В послематчевом интервью Марченко подвел итоги дуэли, заявив, что полностью доволен ее исходом.
«Конечно, я очень доволен тем, как сегодня отыграл. Стабильно, собрано, дисциплинированно. Такой у меня и был план на игру. Бублик, наверное, немного более талантливый, чем я, но я смог удерживать концентрацию на протяжении всего матча. Это мне и помогло. Думаю, что он и сам удивился тому, какой смэш у него получился на матчболе.
Но он всегда играет так. Где-то он этим ломает соперника, когда начинаются его «трик-шоты» и обманные удары. Тогда ты немножко теряешь концентрацию. Я тоже попытался так сыграть, но у меня не получилось, и концентрация подсела. Но это часть игры. Саша этим и знаменит, поэтому ничего неожиданного в его действиях для меня не было».
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