Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»
Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»
Забавное видео от Ильи в Instagram
Фото: Instagram
Украинский теннисист Илья Марченко в своем Instagram опубликовал юмористическое видео по поводу последнего обновления рейтинга ATP:
Пока мы продолжаем катится вниз по рейтингу, Стах из окопа нас всех обогнал и стал 1м номером. Вот решил его поздравить.
Отметим, что о завершении спортивной карьеры Сергей Стаховский заявил еще в середине января, а ныне защищает Украину от фашистских отродий.