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Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»

Забавное видео от Ильи в Instagram
Теннис ATP
04 апреля 22:59
Марченко: «Стах, красава, из окопа вернул статус первого номера Украины»
Фото: Instagram

Украинский теннисист Илья Марченко в своем Instagram опубликовал юмористическое видео по поводу последнего обновления рейтинга ATP:

Пока мы продолжаем катится вниз по рейтингу, Стах из окопа нас всех обогнал и стал 1м номером. Вот решил его поздравить.

Отметим, что о завершении спортивной карьеры Сергей Стаховский заявил еще в середине января, а ныне защищает Украину от фашистских отродий.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Илья Марченко Сергей Стаховский

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