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Маррей боролся, но проиграл 13-й ракетке мира на турнире в Метце

Двукратный олимпийский чемпион уступил Хуберту Хуркачу
Теннис ATP
18:52
Маррей боролся, но проиграл 13-й ракетке мира на турнире в Метце
Фото: Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде Энди Маррей не сумел пробиться в полуфинал турнира серии АТР-250 в Метце, уступив 13-й ракетке мира Хуберту Хуркачу – 6:7(4), 3:6.

Матч продолжался 1 час и 51 минуту. За это время Маррей выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта из четырех. Его соперник сделал 13 эйсов, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 1 гейм на приеме.

В полуфинале Хуркач сыграет против Петера Гойовчика, который ранее прошел американца Маркуса Хирона.

Напомним, Маррей впервые с 2019 года добрался до подобной стадии на турнире АТР. В недавнем интервью британец рассказал, что с каждым матчем у него растет уверенность в себе.

Сергей Остапенко
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