Маррей прокомментировал поражение в финале турнира в Сиднее

Британский теннисист отметил уровень игры своего соперника

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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от Аслана Каратцева в финале турнира серии ATP 250 в Сиднее. Слова бывшей первой ракетки мира приводит пресс-служба Тура:

«Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей. Знаю, что он так же поздно прибыл в Австралию, восстанавливался после коронавируса. Вернуться после болезни и сразу играть на таком уровне – это впечатляет. Отличная работа. Желаю всего лучшего на Australian Open. Хочу поблагодарить свою команду за помощь на этой неделе. Я впервые за три года вышел в финал. Прошел большой путь, чтобы вернуться сюда. Без вашей помощи я бы не справился».

Напомним, в последний раз Маррей выигрывал турнир ATP в 2019 году.

Ранее британец назвал теннисиста, который бьет сильнее всех в Туре.