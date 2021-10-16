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Маррей в восторге от разборок в супертяжелом весе и хочет увидеть сразу несколько боев Усика

Британский теннисист следит за боксом
Теннис ATP
16 октября 19:18
Маррей в восторге от разборок в супертяжелом весе и хочет увидеть сразу несколько боев Усика
Фото: Sky Sports

Бывшая первая ракетка мира, титулованный британский теннисист Энди Маррей пристально следит за событиями в боксерском супертяжелом весе.

В Twitter трехкратный победитель турниров серии Большого шлема предложил подписчикам выбрать самый желанный бой в «королевском» дивизионе:

«Что вы выберете. Фьюри против Усика за звание абсолютного чемпиона мира.

Уайлдер против Джошуа, а затем победитель встретится с победителем боя Фьюри – Усик.

Или реванш Джошуа против Усика, а затем победитель пусть дерется с Фьюри».


Напомним, реванш Александра Усика против Энтони Джошуадело почти решенное. А вот будущее Тайсона Фьюри пока весьма туманное. Есть версия, что «Цыганский король» уже начал раскрутку четвертого боя против Деонтея Уайлдера.

Сергей Остапенко
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Теги

Энди Маррей Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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