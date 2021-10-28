Маррей: «Я начну выигрывать больше и проходить дальше, но это непросто»

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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал поражение от Карлоса-Алькараса во втором круге турнира серии АТР 500 в Вене. Слова британца приводит пресс-служба Тура:

Но он невероятно хорошо играл, он топовый молодой игрок, и если редко ошибаться, играя в таком стиле и с такой мощью, как у него, сопернику будет трудно...

Если я продолжу идти по этому пути и стану постабильнее, поточнее и пожестче, я начну выигрывать больше и проходить дальше, но это непросто.

Сетки были трудными, я играл несколько сложных турниров. Здесь сетка была очень плотная – без легких матчей. Но скоро это произойдет.

Два дня назад я выиграл у парня, который стоит в топ-10, дошел в этом году до полуфинала Wimbledon и выиграл Masters. Алькарас отлично выступил на US Open, и я его тоже победил (в Индиан-Уэллсе).

Я сыграл несколько хороших матчей против топов, которые отлично выступали на этих турнирах. Так что не совсем понимаю, почему должен думать, что не смогу сделать это снова. Я смотрю на эти матчи и думаю: если Хуркач может выйти в полуфинал Wimbledon, почему это невозможно?»